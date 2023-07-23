أمين إعلام «حماة الوطن»: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو تضمنت رسائل إيجابية

ثمّن هاني العتال أمين الإعلام بحزب «حماة الوطن»، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ذكرى 23 يوليو المجيدة، وما تضمنته من رسائل إيجابية مهمة كشفت حجم التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية.

دور ثورة 23 يوليو في بناء الجمهورية الأولى

وأشار «العتال»، في بيان، إلى أن الرئيس السيسي، كشف في كلمته أهمية هذه الثورة الخالدة في تخليص مصر من التبعية والاستعمار والانطلاق نحو بناء الجمهورية الأولى، وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المصريين.

وتابع: «الرئيس في كلمته حرص أيضا على إرجاع الفضل لأهله في الثورة، حينما أشار إلى دور رؤساء مصر السابقين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب ومحمد أنور السادات، وإشارته إلى جهودهم المخلصة في خدمة تراب هذا الوطن».

المشروعات القومية الكبرى استكمال لمسيرة ثورة يوليو

وأكد أمين الإعلام بحزب حماة الوطن، أن ما تشهده مصر هذه الأيام من الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والتوسع في المشروعات القومية الكبرى، استكمال لمسيرة ثورة يوليو المجيدة، مشيرا إلى أن هناك نجاحات كبيرة تحققت على أرض مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.