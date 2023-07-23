إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق بلبيس بالشرقية

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس بالشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما تم تقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقباله 3 أشخاص مصابين جراء انقلاب سيارة سوزوكي في غيتة بمركز بلبيس في الشرقية.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين، وأفادت التحريات الأمنية بإصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة سوزوكي كانوا يستقلونها في طريق غيتة اتجاه بلبيس.

نقل المصابين للمستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بعدة سيارات إسعاف الى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما تحرر المحضر القانوني للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حول الواقعة، وقامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.