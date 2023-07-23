وسائل الوصول إلى العلمين الجديدة من القاهرة.. أرخصها بـ86 جنيها

مهرجان العلمين واحد من الفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها خلال إجازة الصيف من خلال حضور حفلات غنائية وعروض ترفيهية ورياضية والتسوق وغيرها من الفعاليات، التي تقدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

ويمكن الذهاب لمدينة العلمين الجديدة من خلال عدة طرق من بينها السوبر جيت، الذي يتيح للمواطنين السفر في توقيتات مختلفة، وترصدها «الوطن» في التقرير التالي استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار السفر للعلمين بـ«جوباص»

التحرك الساعة 5:30 صباحًا بسعر 130 جنيها، الساعة 7:20 صباحًا بسعر 155 جنيها، الساعة 8:10 صباحًا بسعر 130 جنيها، الساعة 9 صباحا بـ250 جنيها، الساعة 9:20 صباحا بسعر 130 جنيها، الساعة 5:05 مساءً بسعر 212 جنيها، والساعة 6 مساءً بسعر 130 جنيها، والساعة 8 مساء بسعر 130 جنيهًا.

أسعار السفر للعلمين من المرج

ويمكن السفر لمدينة العلمين باستخدام الميكروباص وتحديدا داخل موقف المرج للسيارة المكيفة 94 جنيهًا، أما السيارة العادية من الموقف تتحرك بسعر 86 جنيهًا.

وتنتظر العلمين الجديدة الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو، حفل الغنائي للثنائي راغب علامة ونانسي عجرم، ضمن فعاليات المهرجان المقام حاليًا، بحضور جماهيري كبير، إذ جرى طرح التذاكر الخاصة بالحفل ولاقت إقبالا كبيرًا، وسيقدمان خلاله عددا كبيرا من أغانيهما المميزة.

ويأتي حفل راغب علامة ونانسي عجرم، ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية التي ينظمها مهرجان العلمين.

درجات الحرارة في العلمين

وتشهد العلمين الجديدة طقسًا مائلًا للحرارة، رطب في الساعات الأولى من الصباح، شديد الحرارة نهارًا على كل مناطق السواحل الشمالية الشرقية، كما تسجل درجات الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 36 درجة.