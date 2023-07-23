توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة غدا ونشاط للرياح حتى الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وأكد الخبراء، في بيان، أن البلاد غدا الاثنين تشهد شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المؤدية من إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة تبدأ في الساعات الأولى من الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا.

نشاط رياح لمدة 72 ساعة

كما تنشط الرياح الاثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد كل من الثلاثاء والأربعاء نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة خلال الفترة المذكورة.

درجات الحرارة الاثنين 24 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 25 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 40 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 23 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.