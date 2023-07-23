ضبط 3 متهمين بضرب «قط» في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بضرب «قط» في الجيزة، بعد أن تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 3 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضافت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة «3 أشخاص»، وهم: القائم بتعذيب القط، القائم بالتصوير، والقائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتهم واتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.