5 أحداث مهمة ينتظرها المصريون في أغسطس المقبل.. بينها نتيجة الثانوية العامة

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر أغسطس، الذي يحمل خلال العديد من الأحداث المهمة التي ينتظرها عدد كبير من المواطنين، وأهمها إعلان نتيجة الثانوية العامة، ثم إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات على مستوى الجمهورية.

أحداث تهم المواطنين في شهر أغسطس المقبل

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز الأحداث التى تهم المواطنين في شهر أغسطس المقبل، كما يلي.

نتيجة الثانوية العامة

وفقا لما صدر عن وزارة التربية والتعليم في بيانات رسمية، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بداية أغسطس المقبل، وفور الإعلان عنها رسميا يمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس والاسم، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان المرحلة الأولى من التنسيق

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الأولى من التنسيق الخاص بالجامعات والكليات المختلفة على مستوى الجمهورية.

انتهاء اختبارات القدرات

وفق ما صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني رغبات طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات، حتى الخميس 3 أغسطس المقبل.

صرف معاشات شهر أغسطس

وحسب ما أعلنت هيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيتم صرف معاشات شهر أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، 15% للشهر الخامس على التوالي.

صرف «تكافل وكرامة» شهر أغسطس

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه سيتم صرف قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لجميع المستحقين يوم 15 أغسطس المقبل، بالزيادة المقررة بنسبة 25% لجميع المستفيدين من الدعم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشهر الخامس على التوالي.