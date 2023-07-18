العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه النيل بأسوان

تلقّى فريق إسعاف أسوان إخطارًا بالعثور على جثة غارقة في مياه النيل، أمام قرية «منيحة» في مركز كوم أمبو.

ومن خلال التحقيقات تبين أن الجثة تعود لشاب في الثلاثينات من العمر، ولم يتم التعرف على هويته حتى الآن.

نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو

ونُقلت الجثة إلى مشرحة كوم أمبو لإجراء التحاليل اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق في الحادثة.

وفاة طالب ثانوي بكوم أمبو

وفي وقت سابق، خيّم الحزن على أهالي كوم أمبو بعد وفاة طالب في المرحلة الثانوية، أثناء أدائه امتحان اللغة الإنجليزية في مدرسة محمد خالد.

وفقًا لمصدر مسؤول في مديرية الصحة بأسوان، شعر الطالب بضيق في التنفس وحالة إعياء أثناء الامتحان، وتم نقله على الفور إلى مستشفى كوم أمبو المركزي بواسطة سيارة إسعاف.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن الطالب لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بسبب حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشار المصدر إلى أن الطالب، ويُدعى عبد الكريم محمد عباس، كان من طلاب الدمج من ذوي الهمم.