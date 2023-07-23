تفاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة خلال الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة الأيام المقبلة بالتزامن مع الموجة الحارة، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة الأيام المقبلة.. الموجة الحارة

كما تتسبب درجات الحرارة الأيام المقبلة بسبب الموجة الحارة في شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المؤدية من إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة تبدأ في الساعات الأولى من الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا.

وتشهد البلاد بالتزامن مع درجات الحرارة الأيام المقبلة نشاط رياح لمدة 72 ساعة، كما تنشط الرياح الاثنين على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، والثلاثاء والأربعاء نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الإثنين 24 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 25 يوليو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 26 يوليو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 27 يوليو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.