رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الكهرباء» تنهي استعداداتها لتأمين تغذية مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب:

سلامة عامر
05:05 م | الأحد 23 يوليو 2023
الاهلي وبيراميدز ارشيفية

الاهلي وبيراميدز ارشيفية

قال المهندس حسام عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من إجراءات التجارب المبدئية لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة فريق الأهلي مع بيراميدز في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية قبل انطلاق المباراة رسميا بساعتين

وكشف عفيفي لـ«الوطن»، أن الشركة ستجري التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية قبل انطلاق المباراة رسميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، مشيرا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد

من جانبه، قال المهندس أشرف دسوقي، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، إنه جرى منذ قليل مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

التنسيق مع إدارة الاستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ

فيما قامت لجنة من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع إدارة الاستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ والمدة الزمنية لها مع انتشار فرق الطوارئ خلال فترة المباراة.

اقرأ المزيد:

12 مليار جنيه لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية

مولدات محمولة لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية العامة

13 ماكينة و8 فرق طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الأهلي والوداد

استكمال التغذية الكهربائية للمنشآت الحيوية بأبو سمبل

مدبولي يتابع موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية

625 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.