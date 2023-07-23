«الكهرباء» تنهي استعداداتها لتأمين تغذية مباراة الأهلي وبيراميدز

قال المهندس حسام عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من إجراءات التجارب المبدئية لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة فريق الأهلي مع بيراميدز في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية قبل انطلاق المباراة رسميا بساعتين

وكشف عفيفي لـ«الوطن»، أن الشركة ستجري التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية قبل انطلاق المباراة رسميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، مشيرا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد

من جانبه، قال المهندس أشرف دسوقي، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، إنه جرى منذ قليل مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

التنسيق مع إدارة الاستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ

فيما قامت لجنة من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع إدارة الاستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ والمدة الزمنية لها مع انتشار فرق الطوارئ خلال فترة المباراة.