محطات غربلة القمح تواصل العمل دون إجازة استعدادا لموسم الزراعة الشتوي

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن محطات الغربلة لم تتوقف خلال فترة إجازتي العام الهجري وثورة 23 يوليو، وذلك استعدادا لموسم زراعة القمح والفول، خلال فصل الشتاء المقبل، حتى يتم توفير التقاوي المنتقاة قبل الموسم بشهرين على الأقل، كي يتم تنفيذ خطط الدولة في توفير التقاوي لزراعة أكبر مساحة من محصول القمح الموسم القادم بتقاوي معتمدة منتقاة، عالية الجودة والإنتاجية، وطبقا للسياسة الصنفية، بالتنسيق مع كافة الجهات للوصول إلى المستهدف زراعته، وكذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مفتشي فحص واعتماد التقاوي بالمرور على محطات الغربلة، للتأكد من درجات الإكثار ومطابقتها بتصاريح النقل والتفتيش الحقلي ومراجعة المطهرات الفطرية الموصي بها ومعدل استعمال المطهر.

زراعة 27 ألف فدان بالذرة في شرق العوينات

من جانبه، قال الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية، إن العمل متواصل ليلاً ونهاراً وفي أيام العطلات والإجازات والحرارة الشديدة لزراعة 27 ألف فدان ذرة في منطقة شرق العوينات، وكذلك عمليات حرث وتجهيز 4000 فدان في صوب اللاهون، فضلا عن عمليات حصاد البنجر في الواحات البحرية وغرب غرب المنيا وكذلك في دير مواس بالمنيا ومع مصنع أبو قرقاص في ديروط لمساحات تتعدى الـ2000 فدان، وأيضا العمل في توشكى لدى بعض شركات القطاع الخاص وزراعة الذرة وفي أسيوط لمساحة 1300 فدان.

تجهيز كومباينات حصاد الذرة والأرز وأجهزة الليزر وصيانة الآلات

وأضاف «الأشقر» أن القطاع يقوم حالياً بتجهيز كومباينات حصاد الذرة والأرز وأجهزة الليزر وصيانة الآلات الملحقة والجرارات وصيانة لجميع مكونات المحطات بالقطاع، استعدادا لموسم الحصاد، فيما استمر العمر بالإدارة العامة للزراعات المحمية طوال فترة الإجازة في موقع الهرم، التابع للإدارة لمتابعة الزراعات، والتأكد من النظافة العامة، وإعادة تأهيل الصوب للعروة الرئيسية، وكذلك في موقع الدقي وإنشاء مشتل مجمع رئيسي لكل المواقع والشتلات التي سوف يتم توزيعها على أبناء سيناء بدون مقابل، بالإضافة إلى عرض أفضل أصناف النخيل للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المعرض الدائم المقام حاليا بالدقي وذلك من أنواع البرحي والمجدول والسكري والصقعي.