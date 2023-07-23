ضبط سيدة لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 2 مليون جنيه بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية على سيدة متهمة بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية وصلت قيمتها لـ 2 مليون جنيه، بزعم تشغيلها وإعطائهم نسبة من الأرباح.

اتهام سيدة بالاستيلاء على مبالغ مالية

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح 9 بلاغات من الأهالي تفيد باتهام سيدة بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بهم بعدما حصلت منهم على هذه المبالغ بزعم تشغيلها وإعطائهم نسبة من الأرباح.

وأشاروا خلال البلاغات إلى أنهم أعطوا المبالغ المالية للسيدة على فترات مختلفة منذ 6 سنوات مقابل الحصول على أرباح بانتظام، ومنذ تعثر عملها في مجال التجارة خلال عام، انقطعت عنهم الأرباح، ما دفعهم لتحرير محاضر ضدها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.