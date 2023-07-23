«عشرة عمر» تستضيف «شلة صحاب» من سنة 1965: «طلعنا معاش ولسه الود موصول»

حل عادل مأمون، مدرس رياضيات بالمعاش، وأصدقاؤه، ضيوفا على برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، في الفقرة الجديدة التي أطلقها البرنامج باسم «عشرة العمر»، التي تستهدف تجميع الأصحاب والأصدقاء في أي مرحلة عمرية كانت، سواء كانت أيام الدراسة بالمدرسة، أو الجامعة، أو غيرها، لسماع ذكرياتهم وحكاياتهم خلال سنوات صداقتهم.

وقال عادل مأمون: «أنا فتحت عيني على الناس دي، واتقابلنا سنة 1965م لما كان سننا 4 سنوات، وحضرنا الابتدائية والإعدادية والثانوية معا، وافترقنا في الدراسة بالجامعة لكننا لم نفترق على مستوى الصداقة».

عادل: نتواصل مع أبناء أصدقائنا المتوفين أيضا

وأضاف: «نتواصل معا، ونحضر جلسات في النادي باستمرار، ونحضر أفراح بعض، ولدينا متوفون في المجموعة نتواصل مع أبنائهم وأسرهم، وآخر حالة وفاة حدثت منذ عام، وفوجئت بأن ابنته تتصل بي وتخبرني بموعد زفافها وقالت: أنا باعتبرك مكان والدي في الفرح».

وواصل: «كنا في مدرسة راهبات، علمونا الثقة في النفس والحب والود، وأنه لا فارق بين مسلم ومسيحي، مجموعتنا بها أصدقاء مسيحيين، وأول ناس بتعيد علينا في أعيادنا، وفي ارتباط نفسي بيننا وبينهم وهو ما علمناه لأبنائنا».

ويتبنى البرنامج، عبر صفحاته على السوشيال ميديا، تجميع الأصدقاء «عشرة العمر»، في فقرة أسبوعية جديدة عن «أصحاب زمان» في كل مكان.

وقال «برومو» الحلقات: «إذا كنت تبحث على صديق قديم، أو صديق في المدرسة أو في الكلية أو في أي مرحلة عمرية أخرى، برنامج (السفيرة عزيزة) هيجمعكم، لسماع ذكرياتكم، وقصصكم وحواديتكم المشتركة، في هذه الفقرة كل أسبوع).

يذكر أن برنامج «السفيرة عزيزة» أطلق مؤخرا عدة مبادرات وفقرات جديدة، تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة «متغلطيش غلطتي» لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور والتجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرين، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرهم.

يأتي ذلك، في إطار التطوير المستمر لبرنامج السفيرة عزيزة، الذي بدأ مع موسمه الجديد الذي انطلق قبل شهر بمجموعة من المفاجآت والفقرات الجديدة، التي نالت استحسان المشاهدين، التي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.