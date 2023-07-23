إصلاح هبوط أرضي وإزالة مخالفات بناء في حي المنتزه بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ«الوطن» أنة جرى التعامل مع الهبوط الأرضي بشارع ملك حفني قبلي، بجوار نفق محمد نجيب فور حدوثه، وتحركت كل الإدارات المعنية بالح وجرى الدفع بمعدات وعمال المراقبة العامة للنظافة للعمل على إصلاح الهبوط الأرضي، وترميم موقع الهبوط بطبقة من سن الطرق بعد التأكد من سلامة منشآت الصرف والمياه، ولم تسفر عن وقوع أي خسائر أو أضرار نتيجة هذا الهبوط لسرعة التعامل مع الواقعة.

ردع المخالفين

وأشار رئيس حي المنتزه أول، أن التصدي لأعمال البناء المخالف يتم بشكل فورى ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين، وقام رئيس وحدة الإزالة الفورية يرافقه مهندس التنظيم بالتوجه إلى عزبة الـ 500، وتم رصد صبة سقف الدور الأول علوي، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفة، ورصد صب أعمده بالدور الثاني العلوي بالعقار الكائن أمام مسجد زقزوق محسن 2، وتم على الفور إيقاف الأعمال والتحفظ على 70 لوح خشب، و16عرق خشب.