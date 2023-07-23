جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة.. تنطلق غدا

أعلنت محافظة القاهرة، جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، التي تنطلق غدا 24 يوليو، ويؤديها 33734 ألف طالب وطالبة بمحافظة القاهرة.

وأنهت مديرية التعليم بالقاهرة، استعداداتها لإجراء الامتحانات، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان غدا الاثنين، 24 يوليو، في مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر والتكنولوجيا، والأربعاء 26 يوليو امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية، والسبت 29 يوليو، امتحان اللغة الأجنبية، والأحد 30 يوليو، امتحان الجبر والإحصاء، والاثنين 31 يوليو امتحان مادة العلوم.

تعقيم اللجان وتشغيل المراوح

وشددت محافظة القاهرة على تعقيم اللجان، والتأكد من الإضاءة وتشغيل المراوح وسلامة الأثاث والمقاعد، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل اللجنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، والتشديد على عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين للهاتف المحمول داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

امتحانات الدور الثاني

وأكد أيمن موسى، مدير المديرية بالقاهرة، أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني من بينهم 19330 طالب بنين و14404 بنات مقسمين على 338 لجنة في 33 إدارة تعليمية، مع التنسيق المستمر بين غرف العمليات داخل الإدارات التعليمية الـ33 وتذليل أي عقبات.

كما وجه مديري عموم الإدارات التعليمية، بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان، كلٍ في نطاق إدارته، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.