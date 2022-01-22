إحالة مدير إدارة تعليمية بشبرا للتحقيق بسبب «سيلفي» في مطبعة الامتحانات

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، للتحقيق، لقيامه بتصوير نفسه «سيلفي» داخل المطبعة السرية الخاصة بطباعة الامتحانات للطلاب.

وكيل تعليم القليوبية: تصرف لا يليق.. و«شو»

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن هذا التصرف لايليق وغرضه «الشو» فقط دون أن يهدف لمصلحة عامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولت صورا لمدير إادارة غرب شبرا الخيمة التعليمة، وهو يلتقط لنفسه صورة «سيلفي» داخل المطبعة الخاصة بأعمال الامتحانات ليوضح للرأي العام أنه يعمل أثناء الإجازة الرسمية وهي يوم الجمعة.

هدوء في اليوم الأول لامتحانات أولى ثانوي

في سياق آخر، أعلن وكيل تعليم القليوبية، عن أن اليوم الأول لامتحانات الصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الأول، مر بهدوء، مشددا على تأمين الكنترولات داخل المدارس، وأن ورقة الامتحانات كانت واضحة، وبخط واضح، وأن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وجاءت الامتحانات خالية من التعقيد والغموض، حيث أدى طلاب أولى ثانوي اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، ومن المقرر أن تنطلق غدا امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب، مع ضرورة محاربة الغش، مع ضرورة توافر الإضاءة والتهوية داخل اللجان، مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل اللجان، حفاظا على سلامة الطلاب.