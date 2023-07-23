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بتوجيهات رئاسية.. مصر تشارك في إخماد حرائق «غابات اليونان»

كتب:

محمد مجدي
05:50 م | الأحد 23 يوليو 2023
بتوجيهات رئاسية.. مصر تشارك في إخماد حرائق «غابات اليونان»

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز «شينوك»، مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة، لمشاركة السلطات اليونانية في إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات بدولة اليونان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلـى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصري المُقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التي تتعرض لها، وتأكيدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليونان.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.