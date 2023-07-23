تقرير: رصد 150 حالة تعدٍ ومخالفة بناء في محافظات المنيا وأسيوط وكفر الشيخ

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود محافظات المنيا وأسيوط وكفر الشيخ، في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وأيضا في ظل تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

رصد 150 حالة بناء مخالف

أسفرت الحملات، عن رصد قرابة أكثر من 150 مخالفة بناء وحالة تعدٍ، وتم التعامل معها، ففي المنيا، تم إزالة 11 حالة تعد على أراضٍ زراعية وبدون ترخيص، وفي بني مزار تم إزالة 20 حالة تعد، وفي مدينة العدوة تم إزالة 12 حالة تعد، وفي مركز سمالوط تم إيقاف وإزالة 5 حالات.

وفي أسيوط، تم إزالة 4 حالات تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، وفي كفر الشيخ تم إزالة 105 حالات تعدٍ على مساحة 111 ألفا و583 مترا، و7 قراريط و6 أسهم، والتأكيد على استمرار الحملة حتى 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعد على الأراضي الزراعية.