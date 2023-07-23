عاجل.. «النقل» ترد على شائعة بيع أصول القطار الكهربائي

أصدرت وزارة النقل، بيانًا بشأن ما تم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي بخصوص عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.

تفاصيل مشروعات وزارة النقل

وأكدت وزارة النقل أن تنفيذ مشروعات الوزارة يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها مثل تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حاليا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة وبرنيس والأدبية والعريش وأبوقير وجرجوب، وتطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وإنشاء الخطوط الجديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كيلومترا والجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 2000 كيلومتر بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.

تفاصيل إنشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) الذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو 2022، وإنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل من خلال إنشاء 7000 كيلومتر طرق جديدة وتطوير 10000 كيلومتر طرق حاليا و1000 كوبري علوي /نفق وإنشاء 34 محورا على النيل كما أنه مخطط تطوير 125 ألف كم طرق محلية بالمحافظات، بالإضافة إلى تطوير 3000 كيلومتر طرق مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى استكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني، وإنشاء خطوط المونوريل، والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024، فضلاً عن إنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.