لطلاب الثانوية العامة.. كيف تستفيد من الحافز الرياضي لتحسين المجموع؟

تحرص وزارة التربية والتعليم، على أن يكون الطالب متوفقا في المجالات التعليمية والرياضية، بالإضافة إلى المواهب الأخرى، انطلاقا من دورها التربوي، لذا اهتمت بمنح طلاب الثانوية العامة الحاصلين على بطولات رياضية، درجات تُضاف إلى مجموع درجاتهم في المواد الدراسية، وهي درجات الحافز الرياضي.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، خاصة طلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن» درجات الحافز الرياضي وكيفية الاستفادة منها لتحسين المجموع.

الألعاب التي ينطبق عليها الحافز الرياضي

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، هي:

أولا- بالنسبة للألعاب الفردية وتشمل:

السباحة.

الجمباز الفني.

السلاح.

تنس الطاولة.

التنس الأرضي.

الدراجات.

الغطس.

الكاراتيه.

التايكوندو.

ألعاب القوى.

الجودو.

الملاكمة.

المصارعة.

ثانيا- الألعاب الجماعية وتتمثل في:

كرة السلة.

كرة القدم.

كرة اليد.

كرة الطائرة.

كيفية الاستفادة من درجات الحافز الرياضي؟

تقسم درجات الحافز الرياضي، بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، وفقا للبطولات التي تنظمها كل منهما، التي تكون على النحو التالي:

- تختص «التعليم» بتنظيم بطولات الجمهورية، وتمنح درجات الحافز الرياضي للمراكز الـ6 الأولي، بحد أقصي 16 درجة.

- تختص «الرياضة»، بتنظيم البطولات والدورات العربية والأفريقية والدولية وبطولات البحر الأبيض المتوسط، وتمنح الطلاب درجات الحافز الرياضي بحد أقصى 40 درجه للمركز الأول بالبطولة العالمية، و32 درجه للمركز الأول بالبطولة الأفريقية أو بطولة البحر المتوسط.

خطوات الحصول على درجات الحافز الرياضي؟

ـ أن تكون البطولة سنه إتمام الثانوية العامة.

ـ في حال حصول اللاعب علي أكثر من مركز بالبطولة الواحدة يحسب له المركز الأعلى فقط.

- يجب على الطالب سحب استمارة الحافز الرياضي من الاتحادات المستحقة للحافز.

- ملء الاستمارة بمعرفة المدرسة المقيد بها اللاعب والاتحاد المختص واللجنة الأوليمبية، ويشترط لها الآتي:

أن يكون الطالب مقيدًا بالاتحاد ومشاركا في البطولات لموسمين علي الأقل.

البطولة التي يقيمها الاتحاد ويمنح عنها الحافز الرياضي يجب أن تكون متماثله مع البطولات المدرجة بالاتحاد الدولي.

التعليم تعد كشوف الحافز الرياضي لإرسالها لمكتب التنسيق

وأعدت وزارة التربية والتعليم كشوفا بأعداد الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي للعام الدراسي الحالي 2023، لإرسالها لوزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق لإضافتها إلى نتيجة الطلاب.

وبلغ إجمالي طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي وتحقيق بطولات حوالي 828 طالبًا، منهم 424 في الألعاب الفردية و404 في الألعاب الجماعية.

وتضاف درجات الحافز الرياضي إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي، حسبما ذكرت وزارة التربية والتعليم.