بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن.. «التأمينات» تبدأ صرف معاشات يوليو قبل العيد

تولي القيادة السياسية لاصحاب المعاشات اهتماماً بالغاً وخصوصاً لصرف مستحاقتهم المالية قبل عيد الأضحي المبارك، خصوصاً أنه كان من المقرر صرفها عقب أجازة عيد الأضحي .

وزيرة التضامن بصرف المعاشات

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاشات يوليو 2023 على أن يبدأ الصرف اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو يتم صرف معاشات يوليو 2023 عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

صرف المعاشات قبل العيد

من جهته قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ التوجيهات الرئاسية صدرت بتبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023 قبل بدء عيد الأضحى المبارك، لتكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل 25 يونيو بدلا من أول يوليو المقبل؛ لأنه يصادف منتصف إجازة عيد الأضحى 2023، والبنوك لا تعمل في هذا الوقت، مؤكدًا أن تبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023 لفتة رائعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.