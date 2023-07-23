«النقل»: 90% من العمالة في المشروعات القومية مصرية

أكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات لاكتساب الخبرة المطلوبة في إدارتها، ويعمل بها عمالة مصرية لا تقل عن 90%، مسترشدة بمشروعات السكك الحديدية حيث تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

وأضافت تقرير وزارة النقل، أنه تم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية «أبيلا مصر» لإدارة وتشغيل عربات النوم، كما تم التعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي و«ثري ايه انترناشيونال» لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع، وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة «RATP» الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف المعروف باسم قطار العاصمة الإدارية الجديدة.

صيانة خطي المونوريل

وأوضح تقرير وزارة النقل، أنه تم التعاقد أيضا مع شركة ألستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطى المونوريل، وجار التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، فضلاً عن أنه جار طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.

وضع خطة شاملة لتطوير مرفق السكة الحديد بالكامل

وأشارت وزارة النقل إلى أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير مرفق السكة الحديد بالكامل، سواء تطوير قدرات العنصر البشري بشكل متميز، أو تطوير القطارات القديمة وإضافة نوعيات جديدة على القضبان، فضلاً عن مشروع تطوير القطارات الإسباني.