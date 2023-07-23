ميناء دمياط يكشف عن تفاصيل حركة الصادر والوارد من البضائع

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 8 سفن، بينما غادره عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، 25014 طنا، تشمل: 3779 طن يوريا، و2400 طن مولاس، و1100 طن رمل، و800 طن أسمنت معبأ، و1100 طن سكر، و15835 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49719 طنا، تشمل: 7758 طن أبلاكاش، و4142 طن فول صويا، و3109 طن ذرة، و6500 طن كسب صويا، و9525 طن خردة، و8685 طن حديد، و10000 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 217 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2514 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 168950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182617 طنًا.

كما غادر الميناء عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3773 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4092 شاحنة.