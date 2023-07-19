رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس «ميناء دمياط»: نستهدف زيادة أعمال الخط الملاحي العالمي ONE لدينا 

كتب:

كريم روماني
04:32 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل اللواء بحري أ.ح أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد الخط الملاحي العالمي «ONE - Ocean Network Express» أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط.

تناول اللقاء مناقشات الخط الملاحي «ONE»، وذلك لزيادة حجم أعماله بميناء دمياط، كما تم اطلاع الوفد على جهود هيئة ميناء دمياط فيما يخص أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بما يساهم في استقبال أحدث أجيال سفن الخط الملاحي، وذلك بالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء وعلى رأسها محطة الحاويات الجديدة تحيا مصر 1.

مشروعات حاجزي الأمواج الشرقي والغربي

وضمن المشروعات حاجزي الأمواج الشرقي والغربي إلى جانب مشروع تعميق وتطوير الأرصفة الذي قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وصولاً إلى 17 مترا.

يضم الوفد، آدم بين مدير المشتريات وخدمات السفن بمنطقة «أوروبا - أفريقيا»، وماتاياس أردودى، مساعد مدير المشتريات وخدمات السفن، ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر والسيد بركات مدير العمليات.

 

اقرأ المزيد:

ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة البضائع العامة: زيادة بنسبة 21% عن 2022

ميناء دمياط يستقبل أكثر من 42 ألف طن قمح وفول وعدس 

ميناء دمياط يستقبل أكثر من 11 آلاف طن فول وعدس وقمح 

ميناء دمياط يستقبل أكثر من 39 ألف طن زيت وأرز وعدس

ميناء دمياط يستقبل آلاف الأطنان من الفول الصويا والزيت والأرز

ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة البضائع العامة اليوم
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.