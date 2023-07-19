رئيس «ميناء دمياط»: نستهدف زيادة أعمال الخط الملاحي العالمي ONE لدينا 

استقبل اللواء بحري أ.ح أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد الخط الملاحي العالمي «ONE - Ocean Network Express» أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط.

تناول اللقاء مناقشات الخط الملاحي «ONE»، وذلك لزيادة حجم أعماله بميناء دمياط، كما تم اطلاع الوفد على جهود هيئة ميناء دمياط فيما يخص أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بما يساهم في استقبال أحدث أجيال سفن الخط الملاحي، وذلك بالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء وعلى رأسها محطة الحاويات الجديدة تحيا مصر 1.

مشروعات حاجزي الأمواج الشرقي والغربي

وضمن المشروعات حاجزي الأمواج الشرقي والغربي إلى جانب مشروع تعميق وتطوير الأرصفة الذي قامت به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وصولاً إلى 17 مترا.

يضم الوفد، آدم بين مدير المشتريات وخدمات السفن بمنطقة «أوروبا - أفريقيا»، وماتاياس أردودى، مساعد مدير المشتريات وخدمات السفن، ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر والسيد بركات مدير العمليات.