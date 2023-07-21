ميناء دمياط يستقبل أكثر من 55 ألف طن أرز وقمح وفول صويا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22331 طنا تشمل 8000 طن يوريا و2500 طن مولاس و3815 طن رمل و1651 طن أسمنت معبأ و6365 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55851 طنا تشمل 10365 طن خردة و269 طن أرز و4586 طن أبلاكاش و764 طن صودا و2480 طن كسب صويا و10346 طن فول صويا و9313 طن حديد و415 طن زيت معبأ و106 طن لبن مجفف و5989 طن ذرة و11218 طن قمح.

189 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 492 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 189 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2126 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 174676 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 193368 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 3598 شاحنة.