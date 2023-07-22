رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ميناء دمياط يستقبل 46 ألف طن بضائع.. بينها قمح وسكر ولبن مجفف

كتب:

كريم روماني
03:33 م | السبت 22 يوليو 2023
ميناء دمياط

ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع

أضاف اليان: «بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19859 طنا، تشمل 8761 طن يوريا، و4500 طن مولاس، و150 طن رمل، و1669 طن أسمنت معبأ، و4779 طن بضائع متنوعة».

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46223 طنا، تشمل 3312 طن أبلاكاش، و5610 أطنان فول صويا، و4946 طن ذرة، و6000 طن كسب صويا، و7300 طن خردة، و10857 طن حديد، و100 طن سكر، و98 طن لبن مجفف، و8000 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بلغت حركة الصادر من الحاويات 460 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 439 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2423 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172843 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188620 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5124 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2648 شاحنة.

اقرأ المزيد:

ميناء دمياط يستقبل أكثر من 55 ألف طن أرز وقمح وفول صويا

رئيس «ميناء دمياط»: نستهدف زيادة أعمال الخط الملاحي العالمي ONE لدينا 

ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة البضائع العامة: زيادة بنسبة 21% عن 2022

ميناء دمياط يستقبل أكثر من 42 ألف طن قمح وفول وعدس 

ميناء دمياط يستقبل أكثر من 11 آلاف طن فول وعدس وقمح 
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.