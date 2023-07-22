ميناء دمياط يستقبل 46 ألف طن بضائع.. بينها قمح وسكر ولبن مجفف

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع

أضاف اليان: «بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19859 طنا، تشمل 8761 طن يوريا، و4500 طن مولاس، و150 طن رمل، و1669 طن أسمنت معبأ، و4779 طن بضائع متنوعة».

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46223 طنا، تشمل 3312 طن أبلاكاش، و5610 أطنان فول صويا، و4946 طن ذرة، و6000 طن كسب صويا، و7300 طن خردة، و10857 طن حديد، و100 طن سكر، و98 طن لبن مجفف، و8000 طن قمح.

حركة الصادر من الحاويات

بلغت حركة الصادر من الحاويات 460 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 439 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2423 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172843 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188620 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5124 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2648 شاحنة.