استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2023.. اعرف الموعد والخطوات

يبحث مختلف الأفراد من أولياء الأمور والطلاب في الأردن عن طرق استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2023، خاصة أن هذه المرحلة ينتقل بعدها الطالب للدراسة الجامعية التي ستحدد مستقبله الدراسي والعمل الذي سيلتحق به.

استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2023 والخطوات المختلفة

وكشفت وزارة التعليم الأردنية عن استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2023 بعد استمرار الامتحانات لمدة 3 أسابيع، ويمكن للأشخاص الحصول على نتائج التوجيهي في الأردن عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأدرنية عبر هذا الرابط، ثم التسجيل عبر البوابة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة، وبعدها يبحث الأفراد عن خيار «معرفة نتائج الطلاب»، ثم يختار الطلاب بعده نتيجة الثانوية العامة «التوجيهي»، وبعدها سيكون أمام الفرد مجموعة من الأقسام المتاحة أمامك، ويجب بعدها تحديد التخصص العلمي أو الأدبي، وإدخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح واسم الطالب ورقم الجلوس ورقم القيد ثم الضغط على خانة «استعلام عن النتيجة».

موعد استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2023

وتتيح وزارة التربية والتعليم الأردنية استخراج نتائج التوجيهي بالأردن 2023 في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، فيما يتوقع أن يصل عدد الناجحين إلى 235642 طالبًا وطالبة وسيكون الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.