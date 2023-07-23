مستشار بأكاديمية ناصر: «23 يوليو» بدأت الجمهورية الأولى و«30 يونيو» أسست للجمهورية الجديدة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يربط في خطابه، صباح اليوم، بين ثورتي 30 يونيو و23 يوليو، وأكد أن الجيش هو الرهان والرقم الأهم في المعادلة، وأن قادته هم الذين أسسوا لما وصلنا له اليوم.

ذكرى 23 يوليو وعلاقتها بثورة 30 يونيو

وأوضح اللواء عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أننا مررنا بالجمهورية الأولى في عام 1952، والجمهورية الجديدة ما بعد ثورة 30 يونيو، وهناك تحديات واجهتنا قبل 1952 وتحديات قبل 30 يونيو أيضا، والشعب المصري هو الرهان، وهو الذي راهنت عليه الدولة واستطاع أن يصمد ويحقق نجاحات على هذا السياق.

وأشار العمدة، أن كلمة الرئيس بالرغم من أن مدتها قصيرة إلا أنها كانت شاملة وعامة لكل الأمور، وأكدت على دور القوات المسلحة في ثورة 23 يوليو، كما أشارت كلمة الرئيس إلى ثورة 30 يونيو، والإجراءات التي تلتها، وتحمل الشعب الصعاب، مؤكدا أنه كان الرهان.

قوى الجيش المصري

وأكمل اللواء عادل العمدة، حديثه قائلا: «لدينا جيش قوي وهذا هو الرهان، لأن الجيش القوي هو الذي نستند عليه، لأنه يحافظ على الإنجازات التي تمت حتى الآن وفي الوقت نفسه يحافظ على الأمن القومي المصري والعربي، لأن الأمن القومي والمصري واحد».