عماد الدين حسين: كلمة الرئيس اليوم تعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ أهم رسائل الرئيس اليوم في ذكرى ثورة 23 يوليو هي أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لصالح الوطن.

خطاب الرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو

وتابع عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجد به جزء له علاقة بالتحديات وأن مصر قادرة وأنها ستحقق ما تصبو إليه في الجمهورية الجديدة، مضيفا أن من ضمن الرسائل المهمة التي قالها الرئيس، «أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لصالح الوطن».

دور مصر الملهم للمنطقة العربية والعالم

وأشار عماد الدين حسين إلى أن ثورة يوليو لها دور ملهم وتنويري في المنطقة العربية والعالم، وأن الدور المصري كان في أوج قوته في هذا الوقت وأن مصر تسعى الآن لتعميق هذا الدور في السياسة الخارجية.

وتحدث أن من الأجزاء المهمة التي تحدث عنها الرئيس أيضا المتعلقة بالبناء، وأن التحديات المطروحة على مصر كبيرة للغاية، وأن مصر دولة كبيرة وتواجه تحديات كثيرة ولكنها قادرة على مواجهتها.