«إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين الجديدة موسم اقتناص الفرص الاستثمارية

استعرضت «إكسترا نيوز» تقريرا عن أهمية الاقتصادية والسايحية لمدينة العلمين الجديدة، منوها بكونها محط أنظار الجميع سواء من الداخل أو الخارج وشواطئها تقدم تجربة فريدة من الاستجمام فهي مدينة سياحية بمقاييس عالمية وتجذب معالمها الجميلة أبناء مصر والعالم وهي «مفتوحة للجميع» وتشهد إقبالا كبيرا حتى الآن ومتزايدا من محافظات مصر لمناخها المعتدل وجوها الساحر خاصة في المساء.

مدينة العلمين الجديدة أرض الفرص

ووفقاً لتقرير «إكسترا نيوز»، فإنَّ مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع والتي تعد بحق «أرض الفرص» لتوفيرها مئات من فرص العمل لأبناء مصر، فيما يعد مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط ويشهد فعاليات متنوعة في دورته الأولى تحت شعار «العالم علمين»، وأنه جاري التجهيز لحفل النجم أحمد سعد الخميس المقبل وفي انتظار المزيد من عروض الترفيه الفنية والغنائية لكبار مطربي الشرق الأوسط.

«العلمين الجديدة» وفرص الاستثمار

وأشار التقرير، إلى أنَّ المهرجان يعد الأكبر في الشرق الأوسط ولأن العلمين الجديدة أصبحت تضاهي أجمل مدن العالم خاصةً بعدما أحدث المهرجان نقلة نوعية في المهرجانات الترفيهية والرياضية بالمنطقة ويستهدف المهرجان بجانب العروض الرياضية والترفيهية التي تساهم في التسويق للسياحة، الترويج أيضاً لفرص الاستثمار المتنوعة وتوفير فرص عمل جديدة.