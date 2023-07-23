«الحياة اليوم» يرصد آراء زوار مدينة العلمين الجديدة: أشبه بالمدن الأوروبية

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، تقريرًا عن مدينة العلمين الجديدة، مستعرضا آراء زوار المدينة في فعاليات المهرجان، إذ أشادوا بحجم التطورات والأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية.

وقال أحد المواطنين في تقرير برنامج «الحياة اليوم»: «هنا العلمين كانت صحراء ودلوقت بقت جنة حواليك الناس كلها وحاجة تدعي للفخر».

آراء المواطنين في مدينة العلمين الجديدة

وقالت أحدى المواطنات: «العلمين أشبه بالمدن الأوروبية والجزر الأوروبية مثل سنغافورة بلد متطورة والأبراج مشيدة بشكل رائع والمدينة فخر لمصر كلها».

حفلات مهرجان العلمين مبهرة

وتابعت طفلة: «أنا بحب العلمين الجديدة وبقعد في البيت أطلب منهم أجي هنا والمكان حلو جدا والمول هنا جميل والحفلات حلوة».

وشاركت في التقرير أحد السيدات العرب، قائلة: «المنطقة قريبة لدبي وللتطورات الموجودة عندنا في الإمارات وشيء رائع إننا نبقى موجودين هنا في مصر».