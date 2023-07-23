لكبار السن.. نصائح أمنية تحميك من الوقوع في فخ محتالي البنوك

بعد انتشار واقعة النصب على المواطنين وخاصة كبار السن من خلال المحتالين، وسحب المبالغ المالية منهم من الـATM الخاصة بهم، ننشر نصائح أمنية لكبار السن لتجنب النصب عليهم من قبل نصابي ومحتالي البنوك، كالتالي:

نصائح لكبار السن

1- عدم إفشاء الرقم السري الخاص بالـATM الخاصة بك لأي شخص.

2- عدم إعطاء البطاقة الخاصة أو تزويد أي شخص بالمعلومات السرية.

ومن جهة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس السبت، القبض على متهم بحوزته 17 كارت فيزا خاصة بعدد من البنوك لأشخاص مختلفين، وعثر بحوزته على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه من الضحايا.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بارتكاب آخر واقعة عن طريق سرقة مسن في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة بعد سحب الماكينة كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليه فقام بمساعدته واسترداد الكارت من الماكينة ومغافلته، واستبداله بكارت آخر كان بحوزته بعد تحصله على الرقم السري منه بدعوى مساعدته.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى تتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.