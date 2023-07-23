تواصل أسعار العملات اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك استقرارها، تزامنا مع إجازة البنوك المصرية اليوم بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل غدا 24-7-2023.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وترصد السطور التالية أسعار العملات اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك، كما يلي:

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع 30.96 جنيه.

- يسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- يبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 34.19 جنيه للشراء أما البيع 34.38 جنيه.

- يسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 34.58 جنيه بالنسبة للشراء و34.73 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 34.43 جنيه للشراء وسعر البيع 34.66 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

- فيما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر 39.74 جنيه بالنسبة للشراء و40.24 جنيه للبيع.

- ويبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 39.41 جنيه للبيع و39.81 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

- وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر فسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.40 جنيه للبيع.

- فيما يسجل سعر الدرهم الاماراتي داخل البنك المركزي المصري 8.39 جنيه بالنسبة لسعر الشراء أما سعر البيع يسجل 8.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.01 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.30 جنيه.

- فيما يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه.