جورج وسوف يروج لحفله في الأردن

روج الفنان جورج وسوف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي المقرر إقامته ضمن مهرجان جرش في الأردن.

ونشر وسوف، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «على موعد مع الأردن الحبيبة يوم 3 أغسطس ضمن مهرجان جرش».

حفل جورج وسوف في طابا

وأحيا جورج وسوف مؤخرا حفلا غنائيا رفع شعار كامل العدد في مصر بمدينة طابا، وكان الجمهور حريص على استقبال أبو وديع في المطار فور وصوله، هاتفين باسمة: «أبو وديع»، وكتب عبر «إنستجرام»: «وصلت متأخرا بالليل، وافتكرت ما حدا هيعرف مدينة طابا».