الخميس المقبل.. رامي صبري يطرح «ملك الفرفشة» بالتعاون مع شيندي وخليل لأول مرة

يتعاون الفنان رامي صبري لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندي في توزيع أحدث أعماله الفنية «ملك الفرفشة» المقترح طرحها يوم الخميس الموافق 6 يوليو الجاري بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

رامي صبري يطرح برومو أغنيته الجديدة

وطرح أمس الفنان رامي صبري برومو للأغنية على صفحته الشخصية ولاقى ردود فعل شيقة من جمهوره في الوطن العربي.

وأضاف أنَّ الأغنية من ألحانه وكلمات تامر حسين توزيع شيندي وخليل ومن إنتاجه الشخصي ومتوقع لها نجاح مختلف وخاصة انه اول مره يتعاون مع الموزعين أحمد خليل وكريم شيندي اللذان حققا نجاحات كبيرة في أشكال من الأغاني المختلفة وهذه تجربة جديدة بالنسبة له.

ومن ناحية أخرى، نشر شيندي وخليل صورتهما مع رامي صبري على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، وتوجهوا بالشكر على الثقة التي وضعها فيهما وأنهم سيكونان عند حسن ظنه به والتوفيق من عند الله.

آخر أعمال كريم شيندي

جدير بالذكر أن آخر أعمال كريم شيندي وأحمد خليل كانت الأغنية الرسمية لفيلم علي ربيع «بعد الشر» للفنان أحمد شيبة وإسلام شيندي كما يحضران لمزيد من الأعمال الفترة المقبلة منها تتر البرنامج الرسمي للمذيع شريف صبري، وبعض من الأعمال الدرامية والسينمائية والتلفزيونية المختلفة، كما أنهما تعاونا مع محمد رمضان في أكثر من أغنية سابقة وجار التحضير لأغنية جديدة.