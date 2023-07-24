شروط امتداد عقد إيجار المحلات للأقارب من الدرجة الثالثة.. محام يوضح

يعد امتداد عقود الإيجار القديم للمحلات للأقارب من الدرجة الثالثة، من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين من الملاك والمستأجرين، ودائمًا ما يتجدد الجدل حول حقيقة امتداد عقود الإيجار القديم للجيل الثالث من عدمه، وشروط امتدادها بالنسبة للمحلات، وهو ما تستعرضه «الوطن» في تقريرها التالي.

امتداد عقد الإيجار القديم للمحلات

وفي هذا الصدد، قال شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، إنّ هناك بعض من النصوص القانونية التي يغفل عنها كثير من المستأجرين لغير الغرض السكني، إذ أنه يجوز امتداد عقود الإيجار القديم للمحلات للأقارب من الدرجة الثالثة حال توافر شرطين، وهما أنّ تكون يد المستأجر على العين التجارية وحائزا للعين فعليا، وأنّ يمارس نفس النشاط التجاري الذي كان مخصصا للمحل في أثناء توقيع العقد من البداية.

وأضاف الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون المصري حدد هذين الشرطين في قانون 6 لسنة 1997، موضحًا أنّ تغيير نشاط العين المستأجرة في المحلات التجارية في الأصل، لا يبطل عقد الإيجار القديم في الأساس، أي تغيير النشاط منذ بداية توقيع العقد وليس كامتداد له: «امتداد عقود الإيجار القديم للجيل الثالث لغير الغرض السكني، لازم يتوفر فيه إن الشخص اللي من الدرجة الثالثة، تكون إيده على العين، ويفتح نفس النشاط التجاري اللي كان موجود وميغيروش، لأن التغيير لازم يكون منذ بداية توقيع العقد الأصلي».

قانون الإيجار القديم

وأوضح أنّ قانون الإيجار القديم، نص في المادة الثانية على الشرطين المذكورين في الأعلى: «متى كانت يد المستأجر على العين في تاريخ نشر هذا القانون، تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها».