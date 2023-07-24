4 خطوات لتصحيح القراءة الخاطئة لعداد المياه بالمنوفية.. و5 مستندات مطلوبة

تقدم مراكز خدمة العملاء في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، خدماتها للمواطنين، وفي هذا الإطار أعلنت عن كيفية تصحيح قراءات العداد الخاطئة، والتي قد تحدث عند بعص المستخدمين.

المستندات المطلوبة لتصحيح قراءة عداد المياه

وحددت شركة مياه المنوفية المستندات المطلوبة لتقديم طلب العميل لتصحيح القراءة الخاطئة للعداد، وهي:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

3- فاتورة المياه المطلوب تعديلها.

4- صورة من القراءة بالعداد (إن أمكن).

5- رقم التليفون الأرضي والمحمول للعميل والإيميل الشخصي.

إجراءات تصحيح قراءة عداد المياه الخاطئة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم طلب تصحيح القراءة الخاطئة للعداد، علي النحو التالي:

1- المعاينة على الطبيعة لقراءة وفحص العداد ظاهرياً.

2- تعديل القراءة طبقاً للقراءة الفعلية.

3- في حالة ثبوت الخطأ يتم إلغاء الإيصالات الخاطئة.

4 - إصدار فاتورة بعد التعديل.

وأشارت الشركة إلى الفترة الزمنية التي يتم من خلالها تقديم الخدمة حتى الحصول عليها، من خلال مراكز خدمة العملاء، حيث يتم إنهاء الطلب خلال 5 أيام عمل، ويتم تحديد الرسوم المطلوبة طبقاً للائحة التجارية الموحدة.