إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق شبراخيت دمنهور قبل قليل، وجرى نقلهما إلى مستشفى شبراخيت العام، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب دراجة نارية

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث عن إصابة «محمد. ت. ع»، 20 سنة، بكسر في الحوض وكسر في الساق اليمنى، «عمرو. ر. ف»، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، مقيمان مركز شبراخيت.

ونقل المصابان إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.