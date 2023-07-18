انطلاق النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب في سوهاج الأحد المقبل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، التابعة للإدارة العامة للشباب، القرعة العلنية لدوري مراكز الشباب، النسخة العاشرة، بديوان عام المديرية.

انطلاق النسخة العاشرة في 23 يوليو

وأكد الدكتور محمد فريد، وكيل وزير الشباب والرياضة، أن النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب ستقام لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستبدأ الدورة يوم الأحد المقبل.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن دوري مراكز الشباب يهدف إلى اكتشاف المواهب في لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، والمشاركة الفعالة للشباب، وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة في نسخته العاشرة بمحافظة سوهاج.

24 مركز شباب يشارك في الدوري

وسيشارك في الدوري بنسخته العاشرة في محافظة سوهاج، 24 مركز شباب، مقسمة على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق تلعب بنظام الدوري 10 مباريات ذهابا وإيابا، وسيصعد من كل مجموعة الأول والثاني.

وقبل بدء الدوري، صرح يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، بأنه يتوجب علينا مناقشة الإيجابيات والسلبيات للموسم الماضي، وكيفية تخطيها ليظهر الدوري في نسخته العاشرة بصورة تليق بمراكز الشباب في المحافظة.

ويشارك في الدوري بنسخته العاشرة فريق باسم محافظة سوهاج، سيمثل المحافظة ابتداءً من التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، طبقا للتعليمات الواردة بالشروط العامة للدوري.

وحضر القرعة العلنية محمد فريد شوقي، وكيل ووزير الشباب والرياضة، ومحمد سلمي الصادق، مدير الإدارة العامة للشباب، ومديري الإدارات الفرعية ومنسقي الدوري، ومعاون وكيل المديرية للشؤون الشبابية، ومندوب عن منطقة سوهاج لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز الشباب المشاركة في الدوري.

ويأمل القائمون على الدوري أن يحقق هذا الحدث الرياضي المهم أهدافه في اكتشاف المواهب الشابة ودعم الرياضة في مصر، ويساهم في تعزيز الروح الرياضية بين الشباب ودمجهم في المجتمع.