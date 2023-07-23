دول أوروبية تنجو من الموجة الحارة.. مصريون في ألمانيا وبولندا: «الجو متقلب»

موجة حارة اجتاحت العالم على مدار الأسبوعين الماضيين، خاصةً القارة الأوروبية التي سجلت درجات حرارة قياسية لم تصل إليها منذ عقود، بعض الدول طالها الطقس المتطرف بشدة، مثل إيطاليا التي ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى معدلات عالية، بالتزامن مع اجتياح عاصفة ثلجية، وإنجلترا التي ارتفعت درجات حرارة فيها بصورة غير مسبوقة، في حين توجد دول أخرى لم تتأثر كثيراً بالموجة الحارة، مثل بولندا وألمانيا.

يكشف عدد من المصريين المقيمين في القارة الأوروبية لـ«الوطن» عن حالة الطقس في المدن التي يعيشون بها، سواء التي تاثرت بالموجة الحارة، أو التي لم تتأثر بها، ومدى تأثير ذلك على أنشطتهم وحياتهم اليومية.

جابر من ألمانيا: نستغل الطقس المشمس لإنجاز الأنشطة اليومية

وأكد جابر خفاجي، مصري مقيم في مدينة «ايسين» شمال الراين بألمانيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المانيا من الدول التي لم تتأثر كثيراً بموجة الحارة الشديدة، التي شهدتها القارة الاوروبية، معتبراً أن درجة الحرارة تعد «ممتازة»، على حد قوله، تسجل 18 درجة صباحاً، أما الطقس من 10 صباحاً حتى 3 عصراً، يكون مشمساً مائلاً للحرارة، وهو ما يعتبره غالبية المقيمين في المدينة، ومن بينهم الجالية العربية، ميزة للقيام بالأنشطة اليومية بسهولة ويسر، لافتاً إلى أن بعض الأمطار الخفيفة قد تتساقط على مدار يوم أو يومين بالأسبوع.

محمود من بولندا: الجو جميل وموجات حارة في بعض الأيام

أما محمد حسونة، مصري مقيم في بولندا، فيرى أن الجو جميل بشكل عام خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن بولندا تأثرت بالموجة الحارة ولكن بصورة طفيفة، إذ شهدت البلاد ارتفاعاً في درجة الحرارة خلال بعض الأيام، كما أن الطقس يكون بارداً نسبياً خلال المساء، وفي بعض الأيام تتساقط الامطار الخفيفة على مناطق متفرقة.

كريم من إيطاليا: الطقس متقلب

وعلى جانب آخر، شهدت بعض المدن الأوروبية موجة من الطقس المتطرف، حيث أكد كريم علي، مصري مقيم في إيطاليا، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن إيطاليا تشهد طقساً متقلباً يختلف كل يوم عن قبله، معتبراً أن الطقس حار جداً غير بصورة غير معتادة، إذ إنه من الشائع في مثل هذا الوقت من العام، أن يكون الطقس معتدلاً.

وأشار إلى ميلانو شهدت عاصفة ثلجية، رغم الموجة شديدة الحرارة التي يشعر بها سكان غالبية المدن الإيطالية، كما شهدت منطقة ريمني سقوط كميات كبيرة من الأمطار، التي تبلغ حد السيول.

محمود من إسبانيا: الطقس حار جداً

وقال محمود دقنوش، مصري مقيم باسبانيا، إنه يسكن في منطقة بعيدة على أطراف إسبانيا، والطقس حار جداً نتيجة الموجة الحارة ، وتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة، لافتاً إلى أن ذروة الحرارة تكون في حوالي الساعة 3 عصراً، عند موعد الخروج من العمل، الذي يبدأ في تمام السابعة صباحاً، خاصةً أن النهار في إسبانيا طويل جداً، على عكس النهار في مصر، فالغروب في إسبانيا يكون في الساعة التاسعة والنصف مساءً، والليل يبدأ في تمام العاشرة مساءً.