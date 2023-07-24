عودة عمل البنوك اليوم بعد إجازة 4 أيام.. اعرف المواعيد

تفتح جميع البنوك المصرية أبوابها مرة أخرى أمام كل المواطنين، اليوم الاثنين، بعد إجازة وصلت إلى 4 أيام كاملة، التي أعلنها البنك المركزي المصري، بمناسبة أعياد رأس السنة الهجرية، وعيد ثورة 23 يوليو.

إجازة 4 أيام للبنوك

كان البنك المركزي المصري، أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي، تعطيل العمل في جميع البنوك المصرية لمدة 4 أيام كاملة، بداية من الخميس الماضي 20 يوليو، حتى أمس الأحد، بمناسبة الاحتفال بمناسبتي رأس السنة الهجرية، وثورة 23 يوليو.

مواعيد البنوك الرسمية بعد عودة العمل اليوم

تعود مختلف البنوك المصرية، للعمل مرة أخرى صباح اليوم، لتقديم كل الخدمات البنكية للمواطنين بشكل طبيعي في مواعيدها الرسمية، بداية من الساعة 8:30 صباحا، حتى الساعة 3 عصرا، وذلك على مدار أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية لكل البنوك.