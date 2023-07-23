في 3 دقائق من منزلك.. طرق التظلم على مخالفات المرور

لا يزال الحديث عن طرق التظلم عن المخالفات المرورية مستمرا على ألسنة الكثير من قائدي السيارات الذي يتعرضون للمخالفات المرورية أثناء سيرهم على الطرق السريعة، لذلك تقدم النيابة العامة، طريقة جديدة لقائدي السيارات عن طريق موقعها الإلكتروني، للتظلم على المخالفات المرورية بدون الذهاب إلى مقر النيابة عبر البوابة الإلكترونية، ولتخفيف الزحام على الوحدات المرورية، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية، طرق التظلم على مخالفات المرور من منزلك في دقائق معدودة.

طرق التظلم على مخالفات المرور من منزلك في دقائق معدودة

هناك عدة طرق التظلم على مخالفات المرور من منزلك يجب اتباعها كالتالي:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنـــا، ثم الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات، ثم بعد ذلك كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

ثانيًا: تظهر على الشاشة كل المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، ويتم تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

ثالثًا: يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط «موافق»، وتظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب، وثم تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

الهدف من قانون المرور هو تحقيق الانضباط المروري

يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، إن المخالفات المرورية هي ارتكاب قائد السيارة أفعال بالسيارة يعاقب عليها قانون المرور وهي 3 درجات مخالفة يمكن التصالح فيها، ومخالفات لا يجوز التصالح فيها، وجنح مرور لا يجوز التصالح فيها ويتم عرضها على جهات التحقيق، الهدف من قانون المرور هو تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط ايقاع حركة سير السيارات بهدف تسير وتسهيل الحركة المرورية ومنع أي كثافات أو اختراقات مرورية تؤدي إلي إهدار الوقت والوقود وترفع بنسبة تلوث البيئي، بالإضافة إلى تعرض قائدي السيارات إلى حالات عصبية قد تصل إلى مشاجرات نتيجة عدم احترام القانون.