عاجل.. ماذا فعل كولر مع لاعبي الأهلي عقب ثلاثية بيراميدز؟.. موقف مفاجئ

سيطرت حالة من الغضب على المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب الهزيمة على يد بيراميدز بثلاثية نظيفة، في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص كولر على الاجتماع بجهازه المعاون، عقب نهاية اللقاء، بالإضافة لقيامه بجمع لاعبي النادي الأهلي، في ظل حزنه من الأداء والنتيجة.

وأجرى كولر تمرين لـ لاعبي الأهلي، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، داخل أرضية ملعب الدفاع الجوي، خاصة المجموعة التي تواجدت على مقاعد البدلاء والذين شاركوا في الشوط الثاني.

وسقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة هذا الموسم، في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، التي توج بلقبها، على يد بيراميدز، بثلاث أهداف دون رد.

وسجل أهداف بيراميدز في شباك الأهلي كلا من: محمد عبدالمنعم بالخطأ في مرماه، فخري لاكاي ومصطفى فتحي.