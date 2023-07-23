رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. ماذا فعل كولر مع لاعبي الأهلي عقب ثلاثية بيراميدز؟.. موقف مفاجئ

كتب:

شريف سليمان
11:05 م | الأحد 23 يوليو 2023
مارسيل كولر

مارسيل كولر

سيطرت حالة من الغضب على المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب الهزيمة على يد بيراميدز بثلاثية نظيفة، في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص كولر على الاجتماع بجهازه المعاون، عقب نهاية اللقاء، بالإضافة لقيامه بجمع لاعبي النادي الأهلي، في ظل حزنه من الأداء والنتيجة.

وأجرى كولر تمرين لـ لاعبي الأهلي، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، داخل أرضية ملعب الدفاع الجوي، خاصة المجموعة التي تواجدت على مقاعد البدلاء والذين شاركوا في الشوط الثاني.

وسقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة لأول مرة هذا الموسم، في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، التي توج بلقبها، على يد بيراميدز، بثلاث أهداف دون رد.

وسجل أهداف بيراميدز في شباك الأهلي كلا من: محمد عبدالمنعم بالخطأ في مرماه، فخري لاكاي ومصطفى فتحي.

اقرأ المزيد:

عاجل.. كولر يفاجئ لاعبي الأهلي قبل مواجهة الحرس في الدوري

سيد معوض يطالب كولر بتفادي أخطاء حسام البدري مع الأهلي في 2018

قرار عاجل من كولر بشأن رحيل بيرسي تاو وديانج عن الأهلي

عاجل.. ثنائي الأهلي إلى زد وشرط كولر لرحيل شريف ومفاجأة بن شرقي «ما يفوتكش»

شبانة: كولر تمسك بديانج ومفاجأة في صفقة إمام عاشور للأهلي
بقلم شريف سليمان