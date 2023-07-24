أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24-7-2023 بمحال الجزارة.. استقرار ملحوظ

قال سعد زغلول، عضو شعبة القصابين بالجيزة، إن أسعار اللحوم اللحوم اليوم الاثنين 24-7-2023 شهدت استقرارا ملحوظا داخل الأسواق، مشيرا إلى ان السبب هو وفرة المعروض من الأنواع المختلفة وتراجع الطلب عقب عيد الأضحى المبارك، كما أن التجار لديهم كميات كبيرة من اللحوم داخل الثلاجات.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين في الأسواق المصرية

وذكر عضو شعبة القصابين لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24-7-2023 مستقرة بالأسواق المحلية ومحال الجزارة، وتراوح السعر بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو حسب النوع، حيث يختلف السعر بحسب النوع ومن مكان لآخر.

استقرار أسعار اللحوم اليوم الاثنين

وتابع «زغلول»، بأن سعر كيلو اللحوم الجملي يتراواح بين 200 إلى 240 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 250 إلى 320 جنيها، وكيلو لحوم الكندوز من 260 إلى 330 جنيها، وكيلو اللحوم المفرومة من 240 إلى 300 جنيه، ولحوم كباب الحلة من 260 إلى 330 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

وأكد عضو شعبة القصابين بالجيزة، أن أسعار اللحوم البتلو تتراوح بين 260 إلى 330 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة بين 130 إلى 170 جنيها، وكيلو الكبدة البلدي 260 إلى 330 جنيها، وكيلو الكبدة الضأن 250 إلى 280 جنيها.