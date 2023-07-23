أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين.. تبدأ من 95 جنيها

توفر منافذ وزارة التموين، جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون، خاصة أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء، إذ استقرت أسعارها بأقل من مثيلاتها في الأسواق ومتوفرة بكل الكميات في المجمعات الاستهلاكية، وفي التقرير التالي نستعرض أسعار اللحوم اليوم.

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ التموين

اختلفت أسعار اللحوم اليوم بمنافذ التموين، وفقًا لنوع اللحوم المطلوبة، ما بين بلدي، أو مجمدة، أو الضاني، وذلك كالتالي:

- كيلو اللحوم البلدية الطازجة 260 جنيهًا.

- لحوم «الضاني» الطازجة 220 جنيها.

- كيلو اللحوم المفرومة ليكون 190 جنيهًا.

- السجق 190 جنيهًا.

- اللحوم السودانية 195 جنيهًا.

- البفتيك 195 جنيهًا.

- الكبدة 195 جنيهًا.

- اللحوم البرازيلي 160 جنيها.

- اللحم الهندي 130 جنيها.

- الضأن الطازج 250 جنيها.

- اللحوم البتلو 130 جنيهًا.

- لحوم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة 87 جنيهًا.

- المفروم البرازيلي 95 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة في الأسواق المصرية، تبدأ من 300 جنيه، وفقا للمحافظة والمدينة.

- كيلو اللحوم البلدية بمحلات الجزارة من 300 إلى 330 جنيها.

- اللحم الجملي يتراوح ما بين 200 و250 جنيها.

- كيلو اللحم «الضاني» يتراوح ما بين 280 و340 جنيها.

- كيلو اللحمة الكندوز يتراوح ما بين 260 و330 جنيها.

- كيلو اللحمة المفرومة يتراوح ما بين 240 و300 جنيه.

- كيلو لحم كباب الحلة يتراوح ما بين 260 و320 جنيها.

- كيلو اللحم البتلو يتراوح ما بين 250 و300 جنيه.

- كيلو اللحمة المجمدة يتراوح ما بين 130 و170 جنيها.

- كيلو الكبدة البلدي يتراوح ما بين 300 و350 جنيها.

- كيلو الكبدة الضاني يتراوح ما بين 250 و280 جنيها.