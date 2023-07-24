أحمد عصام بعد حفل العلمين: العروض النارية تستلزم حضوري بروفات الأغاني

قال أحمد عصام مصمم العروض النارية، إنَّ كل عرض للألعاب النارية يقدمه خلال الحفلات يتضمن التأثيرات المحيطة وليس النار فقط، لذا أرسم لوحة دون جمهور، خاصة أن العرض يتداخل مع النجم وأغانيه، لذا أرسم الأغنية من خلال الكلام أو المزيكا الموجودة بالأغنية.

جاء ذلك خلال استضافة أحمد عصام مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء DMC» بعد تصميمه العروض النارية بحفل تامر حسني، والنجاح الكبير الذي حققه بمدينة العلمين وتصدره الترند.

عروض الألعاب النارية

وتابع أحمد عصام: «العروض النارية تستلزم حضوري بروفات الحفلات والأغاني التي سيتم تقديمها، حتى أستطيع إدخال تأثيراتي عليها، بحب ألعب على إن المشاهد يشوف التراك اللي بيلعبه النجم، الجمهور نازل في الحر وسايب بيته علشان يشوف عرض ينبهر بيه».

حفلات أحمد عصام

وأضاف أحمد عصام: «بعمل حاجتين في الحفلات، شو بمفردي، وأقدم مزيكا وفاير ورك للحفلة، وأترك للنجم اختيار أغانيه، ومن الممكن أن أقدم رأي، لكن الرأي الأول والأخير يكون للنجم صاحب الحفل».