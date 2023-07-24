مصرع شخصين وإصابة 2 في تصادم سيارتي نقل وملاكي بطريق مطروح الإسكندرية

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب شخصين آخرين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة وملاكي في الكيلو 64 بطريق مطروح الإسكندرية بنطاق مركز الحمام، ما أسفر عن اشتعال النيران في السيارة الملاكي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقل الوفيات والمصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحايا ومصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

استقبل مستشفى العلمين النموذجي حالتي وفاة، ومصابان في حادث تصادم طريق الإسكندرية مطروح، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، كما جرى توقيع الكشف الطبي على الجثتين، من خلال مفتش الصحة، ونقلهما إلى ثلاجة الموتى، ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق في الحمام طريق مطروح الإسكندرية، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.