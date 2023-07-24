إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة على ملكية منزل بسوهاج

شهدت قرية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

وجود مشاجرة ومصابين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين.

نقل المصابين إلى المستشفى المركزي

بالفحص، تبين أن المشاجرة بين الطرف الأول يدعى «أحمد. ن. ع. ح»، يبلغ من العمر 26 عامًا، عامل، تعرض لإصابة بالرصاص في البطن، بينما أصيب «أحمد. م. م. خ»، البالغ من العمر 30 عامًا، عامل، برصاصة في القدم اليسرى، وتعرض والدهم «محمد. م. م. خ. ح»، البالغ من العمر 74 عامًا، متقاعد، بكدمة في الرأس، تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وطرف المشجرة الثاني «ربيع. ع. ا. ع»، البالغ من العمر 43 عامًا وهو عامل، ونجل شقيقه «علي. ع. ع. ا»، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو عامل، ويقيمان في ناحية أولاد سلامة، تبين أن الطرفان أبناء عمومة.

جرى ضبط الطرفين في المشاجرة، وأفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما نتج عنه إصابة الأول والثاني، ويعود سبب المشاجرة إلى خلاف على ملكية منزل بناحية أولاد سلامة آل إليهم بالميراث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.