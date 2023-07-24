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أستاذ استشعار عن بعد: التوسع في الزراعة مهم جدا لمواجهة التغيرات المناخية

كتب:

شريف سليمان
01:09 ص | الإثنين 24 يوليو 2023
الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض بالولايات المتحدة

الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض بالولايات المتحدة

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض بالولايات المتحدة، إن التوسع في المشروعات الزراعية أمر مهم جدًا، للتغيرات المناخية، لأن زيادة المساحات الخضراء، يؤدي إلى زيادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي خفض احترار كوكب الأرض.

وأضاف «العسكري»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة في أماكن، وزيادة البرودة في أماكن أخرى، وهذا ليس ظاهرة جيدة. 

البحر المتوسط يقع خارج النطاق الاستوائي

وأشار إلى أن البحر المتوسط يقع خارج النطاق الاستوائي، ورغم ذلك درجة حرارته زادت أكثر من  درجتين، ومن المتوقع أن تزيد أكثر من 5 درجات، وهذا قد يؤدي إلى بعض الظواهر الطبيعية، التي لا تحدث في البحر المتوسط مثل الأعاصير وخلافه. 

حزام مائي حول المناطق الاستوائية

وتابع أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم الأرض بالولايات المتحدة، أن هناك حزام مائي حول المناطق الاستوائية، وهذا الحزام قد يتحرك الفترة المقبلة، بسبب التغيرات المناخية، معقبًا: «فيه أماكن خلال 10 أو 15 عامًا، قد تشهد هبوط أمطار بصورة كبيرة لم تحدث من قبل، وهناك أماكن كانت تشهد أمطارا بصورة كبيرة، لن تشهد سقوطها». 

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بقلم شريف سليمان