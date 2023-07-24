درجات الحرارة اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل وشبورة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة ليلا، وفي الصباح على الأنحاء كافة، في ظل انتشار الشبورة المائية حتى السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، توقعت «الأرصاد»، استمرار الموجة الحارة، ليسود طقس شديدة الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية.

وتشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، بحسب هيئة الأرصاد التي حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لكونه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:

- القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 39 - 42

- أكتوبر 39 - 41

- بنها 38 - 41

- دمنهور 37 - 38

- وادي النطرون 39 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 40

- الزقازيق 39 - 42

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 41

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 18

- رفح 37 - 40

- رأس سدر 37- 40

- نخل 38 - 40

- كاترين 37 - 39

- الطور 35 - 38

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 42 - 45

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 33 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 41 - 44

- شلاتين 41 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 44 - 45

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 45 - 46

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44.