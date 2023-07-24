رئيس قطاع التعليم: المؤسسات المعتمدة متاحة عبر الموقع الرسمي

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، أنَّ أسماء وبيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بياناتها متاحة عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لافتًا إلى أنَّه تمّ تحديثها خلال الفترة الماضية وإضافة عدد من التفاصيل الجديدة بشأنها.

تحذيرات من الانسياق خلف مروّجي الإعلانات للكيانات التعليمية غير المعتمدة

وحذر المشرف على التنسيق، خلال حديثه لـ«الوطن»، طلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، من الانسياق خلف مروّجي الإعلانات للكيانات والمؤسسات التعليمية غير المعتمدة وغير المدرجة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، مشددًا على وجوب الحذر من الكيانات الوهمية التي تدّعي انتسابها لوزارة التعليم العالي ومنح شهادات تعليمية مزورة، مؤكّداً أنَّ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بضرورة استمرار مجابهة المؤسسات والكيانات الوهمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهها.

لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي تواصل مجابهة الكيانات الوهمية

وتابع «عطا»، أنَّ لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي تواصل عملها لمجابهة انتشار الكيانات الوهمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موضحاً أنَّ مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس بدأ أعماله في استقبال الطلاب، إلى جانب انتظام أعمال اختبارات القدرات 2023 وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.